Cetara, la magica Colatura di alici in giro per l’Italia: prima Milano, poi Genova e Portici

La Colatura di alici di Cetara va in giro per l’Italia. Nei prossimi giorni, infatti, il prodotto unico originario del gioiello della Costiera Amalfitana sarà protagonista presso alcuni eventi importanti prima a Milano, poi a Genova ed infine a Portici.

A Milano, il prossimo 6 maggio presso il “Tutto Food“, la fiera internazionale del B2B dedicata al food & beverage organizzata da Fiera Milano, la quale si svolge dal 6 al 9 maggio. L’evento in sole sei edizioni è diventato il palcoscenico ideale per presentare i propri prodotti al mercato nazionale ed internazionale.

Dal 9 maggio, invece, la Colatura di Alici sarà a Genova per il famoso “Slow Fish“. L’evento si tiene da giovedì 9 a domenica 12 maggio. Questo è organizzato da Slow Food e Regione Liguria ed è completamente dedicato al mare, alla sua economia e alla pesca sostenibile. Un appuntamento per poter gustare specialità del mare provenienti da tutto il mondo.

Dall’11 al 12 maggio, invece, la Colatura sarà presente a Portici per l’evento “Fattorie didattiche“. Il presidente dell’associazione per la valorizzazione della Colatura di Alici di Cetara, Lucia Di Mauro, ha dichiarato: “Si tratta di tre importanti appuntamenti per arrivare sempre più forti a quello più importante con l’ottenimento della Dop. Un traguardo reso possibile grazie al prezioso apporto dell’amministrazione comunale di Cetara guidata dal sindaco Roberto Della Monica”.

Ricordiamo che l’importante percorso per la colatura di alici di Cetara, proiettata verso il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta, inizia ufficialmente il 28 ottobre 2015. Nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento dell’Unione Europea n. 1151/2012 (sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari) si è costituita la specifica Associazione per la Valorizzazione della colatura di alici di Cetara. Si tratta di un organismo promotore che vede riuniti tre produttori di colatura di alici, tre ristoratori di Cetara e due armatori Cetaresi che esercitano, tra l’altro, la pesca a circuizione delle alici, la materia prima di partenza per la produzione del prezioso condimento ormai noto in tutto il mondo.