CAVA, GIOVANE VIENE FERITO DA UNA PIETRA CADUTA DAL TETTO DI UNA PALESTRA

Apprensione a Cava de’ Tirreni per le condizioni di un 19enne ferito da una pietra caduta dal tetto della palestra in via Monticelli a Santa Lucia

Momenti di paura a Santa Lucia di Cava de’ Tirreni nel pomeriggio di sabato: un 19enne è rimasto ferito da una pietra caduta all’improvviso dalla palestra.

Il fatto è avvenuto presso la struttura di Via Monticelli, nonché impianto per la scuola “Alfonso Balzico”. Come riporta La Città, il gruppo di ragazzi si era recato nei pressi della scuola per passare un pomeriggio di svago tra amici, quando all’improvviso è piovuto il masso – precisamente un mattone – che ha colpito uno di loro.

Subito in allerta, i compagni hanno provato a tamponare la ferita con maglie e altri materiali utili, mentre nel frattempo venivano allertati i soccorsi. Il 19enne ha riportato un trauma cranico: scampato pericolo per lui, ma poteva andare peggio.

Di Nando Armenante Zerottonove