Cava de’ Tirreni. Vola in cielo la piccola Carmela, sconfitta da una rara malattia

Cava de’ Tirreni. Dolore nella comunità di San’Anna all’Oliveto per la morte della piccola Carmela, sconfitta da una rara malattia contro la quale ha lottato per tanto tempo. Un utente su Facebook ha commentato la tragica notizia con poche parole ma molto toccanti: “Oggi splende un bel sole, ma nei cuori degli abitanti di Sant’Anna all’Oliveto c’è una grande tristezza per la scomparsa della piccola Carmela”. La piccola si è spenta in un ospedale del nord Italia dove era ricoverata per sottoporsi a cure specifiche. I funerali verranno celebrati nei prossimi giorni quando la salma rientrerà a Cava.