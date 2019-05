Cava de Tirreni . Topi a scuola , il plesso del Pianesi chiuso fino al 6 maggio . Un ponte lunghissimo, ma non per le vacanze, per i ragazzi del plesso scolastico di via Alessandro Della Corte in località Pianesi.

La scuola è stata chiusa dal sindaco di Cava Vincenzo Servalli, nella tarda mattinata di ieri quando ha firmato un’apposita ordinanza con la quale chiude la scuola per consentire alla ditta specializzata di effettuare una derattizzazione generale dell’edificio, un intervento di disinfezione e disinfestazione di tutto l’edificio, ulteriori monitoraggi delle trappole e la ricarica delle esche negli erogatori posizionati all’esterno.

PRESENZA DI TOPI

All’interno dell’istituto del secondo circolo, che ospita le classi della scuola dell’infanzia e della primaria, è stata accertata la presenza di topi. Già mercoledì mattina Servalli, insieme al responsabile dell’Ufficio Igiene dell’Asl, Giovanni Baldi, si era recato nei locali della scuola per effettuare un sopralluogo, poiché nei giorni scorsi erano stati rinvenuti escrementi di roditori in alcuni ambienti. Dopo aver disposto l’interdizione di alcuni locali e messo in atto alcuni interventi di sanificazione con l’apposizione di diverse trappole, non era stata ritenuta necessaria la chiusura della struttura. Ieri mattina, invece, i genitori, che pure avevano mandato i loro figli a scuola, hanno trovato una brutta sorpresa, ovvero un topo ancora vivo intrappolato nella tagliola, ed escrementi di ratti in varie zone.

PREOCCUPAZIONE PER LA SALUTE

Preoccupati per la salute dei loro bambini, i genitori hanno di nuovo allertato immediatamente le autorità competenti. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia, i quali non hanno potuto fare altro che raccogliere la segnalazione dei genitori, e la consigliere comunale di minoranza, Clelia Ferrara. Presente anche il dirigente Baldi, che, alla luce delle nuove segnalazioni pervenute dai genitori, ha effettuato un altro sopralluogo all’interno della scuola, al termine del quale ha redatto un nuovo verbale in cui, oltre a prendere atto della presenza di roditori, ha chiesto al sindaco di emettere l’ordinanza di immediata sospensione delle attività scolastiche del plesso Della Corte sino a tutto sabato. Lunedì 6 maggio, quindi, gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria potranno ritornare regolarmente tra i banchi. Nel frattempo i genitori hanno chiesto all’amministrazione comunale una maggiore pulizia nelle aree esterne della scuola.