Cava de’ Tirreni: la Polizia di Stato intensifica l’attività di controllo del territorio, recuperata un’auto rubata.

Intensificati i controlli nelle frazioni collinari della città da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni, in attuazione delle direttive impartite dal Questore di Salerno. Nella serata di mercoledì, infatti, gli operatori del locale Commissariato, con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno implementato i dispositivi di prevenzione sul territorio metelliano, con la previsione di mirati servizi finalizzati a contrastare le fenomenologie delittuose, connesse principalmente ai reati di tipo predatorio.

Dieci i posti di controllo effettuati che hanno consentito di identificare 109 persone, di cui 41 con precedenti di polizia, nonché di controllare 69 veicoli. Elevate 14 contestazioni per violazioni delle norme sulla circolazione stradale, di cui cinque per guida di veicoli sprovvisti di assicurazione per responsabilità civile, con conseguente sequestro amministrativo, 3 per circolazione di veicolo non sottoposto a revisione periodica e 2 contestazioni per guida senza patente, con relativo fermo amministrativo. 2 le patenti ritirate poiché scadute di validità.

Nello stesso contesto operativo, in località Croce, i poliziotti hanno intercettato un’autovettura Ford, di proprietà di una società di noleggio, con a bordo due individui, che alla vista del cospicuo dispiegamento di polizia, arrestava bruscamente la marcia, invertendola. Prontamente inseguita da un pattuglia della Volante, l’autovettura è stata rinvenuta, ancora in moto, abbandonata sul ciglio della strada provinciale che conduce a Pellezzano, mentre gli uomini a bordo riuscivano a far perdere le proprie tracce dileguandosi nella fitta vegetazione dell’adiacente burrone. L’auto, risultata rubata a Salerno nella stessa serata, è stata recuperata per la successiva restituzione all’avente diritto.