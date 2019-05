Cava de’ Tirreni. Al via i lavori per la riapertura della scuola “Pisapia”, chiusa dal gennaio 2018

Cava de’ Tirreni. La scuola materna ed elementare “Pisapia” della frazione di Passiano è oramai chiusa dal gennaio 2018 a cause delle gravi carenze strutturali in termini di antisismicità. Ora l’amministrazione comunale ha deciso di affidare i lavori ed ha pubblicato il relativo bando di gara. L’aggiudicamento dei lavori, per un importo di 1.300.000 euro, è prevista per il prossimo 18 maggio. Le carenze che vennero riscontrate durante i controlli e che portarono alla chiusura del plesso scolastico riguardavano in modo particolare i pilastri situati in corrispondenza delle scale e quelli del primo piano nei pressi delle fondazioni. I tecnici ritennero che le carenze evidenziate avrebbero potuto condurre ad collasso dell’intera struttura dovuto a meccanismi fragili di rottura. Gli accertamenti specifici rilevarono un indice di sicurezza particolarmente basso, il che rese inevitabile l’interdizione dell’edificio scolastico con il successivo trasferimento degli alunni in altre sedi. I lavori previsti dovranno ristabilire i parametri di sicurezza e, inoltre, si provvederà anche all’eliminazione delle barriere architettoniche. Insomma, per la prossima primavera si avrà una scuola sicura per la gioia dei tanti ragazzi e dei loro genitori.