Castellammare/Vico Equense: Lavori di manutenzione nella galleria di Pozzano. Da lunedì a sabato chiusura notturna

L’Anas comunica che per lavori, sono attive limitazioni al transito lungo alcune strade in provincia di Napoli.

Compatibilmente con la natura tecnica delle lavorazioni da eseguire – al fine di limitare i disagi all’utenza– Anas (Gruppo FS Italiane) programma i propri interventi su strada prevalentemente in orario notturno.

Nel dettaglio – per attività di manutenzione programmata sugli impianti tecnologici della galleria ‘Santa Maria di Pozzano’ – nelle notti tra lunedì 13 e sabato 18 maggio, esclusivamente di notte tra le ore 21.00 e le ore 6.00 del mattino seguente, sarà chiusa al transito la strada statale 145/Var, compreso il tunnel.

La circolazione verrà deviata lungo la ex 145, con indicazioni in loco.

Sulla strada statale 268 “del Vesuvio” – per lavori di posa in opera dei giunti di dilatazione sul viadotto ‘San Giuseppe Nola’ – fino al prossimo 24 maggio è in vigore la chiusura della carreggiata sud tra il km 14,400 ed il km 16,000, nel territorio comunale di Ottaviano, con disposizione della circolazione a doppio senso di marcia sulla carreggiata nord, opportunamente attivata.

Inoltre, per la sostituzione di pannelli fonoassorbenti lungo la tratta compresa tra il km 8,100 ed 8,500, tra lunedì 13 e giovedì 16 maggio sarà attivo il senso unico alternato.

Infine, lungo la strada statale 162/dir “del Centro Direzionale” – per l’esecuzione di alcune attività di manutenzione, anche in questo caso in esclusivo orario notturno compreso tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo – saranno chiuse, alternativamente, le rampe di uscita dello svincolo verso le Autostrade A1 “Napoli-Roma” ed A3 “Napoli-Salerno”, ubicate rispettivamente al km 1,670 sulla carreggiata in direzione Acerra ed al km 2,000 sulla carreggiata in direzione Corso Malta.

Il traffico verrà deviato lungo l’itinerario alternativo, costituito dall’uscita allo svincolo per Barra quando interdetta la carreggiata in direzione di Acerra ed all’uscita allo svincolo per il Centro Direzionale di Napoli quando interdetta la carreggiata in direzione Corso Malta.