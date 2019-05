Castellammare, via ai bandi per 27 assunzioni al Comune: 18 operai e 9 funzionari

Sono partiti due bandi per ben 27 assunzioni al Comune di Castellammare di Stabia. E’ stato lo stesso sindaco Gaetano Cimmino ad annunciare la cosa a mezzo social. 18 di queste sono previste per le figure di operai, mentre altre 9 per figure di funzionario.

“Il Comune di Castellammare tornerà a disporre di una squadra di manutenzione a tempo pieno con dipendenti assunti presso l’ente – ha annunciato Cimmino – È stato pubblicato oggi l’avviso pubblico per procedura di mobilità volontaria per assumere 8 operatori (categoria A1) e 10 esecutori (categoria B1) a tempo indeterminato. Fino al 10 giugno, esperti in pitturazione, falegnameria, idraulica, edilizia e lavori di manutenzione (categoria A) e gli specializzati nelle stesse competenze o esperti in apparecchiature informatiche, programmi di protocollazione e macchine fotocopiatrici (categoria B) potranno presentare le candidature alla mobilità volontaria. Subordinatamente all’esito della mobilità, è prevista anche la possibilità di procedere alle assunzioni tramite centro per l’impiego.

Per sopperire alla carenza di personale che andrebbe a materializzarsi nella fase intermedia tra l’avvio dei pensionamenti (per quota 100 o raggiunto limite di età) e l’assunzione in servizio post concorso di nuove unità presso l’ente, inoltre, è stato pubblicato oggi anche il bando per acquisire candidature per la copertura di 9 unità in assegnazione temporanea con comandi di un anno. Tutti i lavoratori categoria D interessati a prestare servizio per un anno a Castellammare possono dunque presentare domanda entro il prossimo 20 maggio.

Questo è solo il primo passo di un ricambio generazionale che consentirà di dare ossigeno alla macchina comunale e di realizzare una svolta storica a Castellammare di Stabia, con tante nuove opportunità lavorative per i giovani e i meno giovani. Sono previste oltre 100 assunzioni nel prossimo triennio e fra non molto entreranno nel vivo i concorsi pubblici per le prime 21 assunzioni, per i quali abbiamo già registrato migliaia di domande”.