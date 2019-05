CASTELLAMMARE DI STABIA PORTO APERTO

Ad un evento già eccezionale come quello dell’arrivo del Presidente della Repubblica per il varo della Nave LHD TRIESTE, si aggiunge quello della festa del Porto Aperto 2019. L’evento è stato seguito dagli inviati di Positanonews per l’intera giornata, con trasmissioni in diretta video e riprese. La giornata si è aperta con l’escursione in barca a vela verso lo scoglio del Rovigliano, e si è chiuso con il concerto davanti alla Capitaneria con Fiorenza Calogero.

17 Maggio 2019

Castellammare di Stabia

INAUGURAZIONE PORTO APERTO 2019

ORE 10.00

Sala Consiliare Comune di Castellammare di Stabia

CONVEGNO

IL VALORE DEL PORTO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

ORE 10.00

VISITE GUIDATE • Stabilimento Militare Produzione Cordami per gli studenti degli lstituti di lstruzione Secondaria di Castellammare di Stabia

• Escursioni in barca a cura della Lega Navale di Castellammare di Stabia

Ore 18.30