Castellammare di Stabia. Gruppo di persone aggredisce un uomo all’interno dell’ospedale “San Leonardo” e provoca danni alla struttura

Castellammare di Stabia. Quello della violenza nei presidi ospedalieri della Campania è un tema molto caldo. Se ne discute tantissimo ma, purtroppo, sembra estremamente difficile riuscire a contrastare il fenomeno e sempre più spesso si registrano aggressioni all’interno dei nosocomi che mettono in pericolo sia i pazienti ed i loro familiari, sia il personale sanitario. L’ennesimo episodio di violenza si è verificato nella serata di ieri nel reparto di triage dell’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia, all’interno del quale vengono refertati i paziente che provengono dal Pronto Soccorso. Ad aggredire un uomo, forse parente di un paziente, è stato un gruppo di persone che, entrate nel reparto, avrebbero cominciato a sfogare la loro rabbia contro il malcapitato ed anche contro la struttura, arrivando a scardinare una porta e rompere un vetro. Non si conoscono con esattezza i motivi di tanta rabbia, si ipotizza che alla base del folle gesto ci sia stata una lite tra parenti. Le Guardie particolari giurate presenti presso il Pronto Soccorso del nosocomio stabiese sono riuscite a far sì che l’aggressione non si spostasse nei reparti di degenza. Nel frattempo sono state allertate le forze dell’ordine che, giunte dopo poco presso l’ospedale, hanno riportato la calma ed individuato tutte le persone artefici dell’episodio violento.