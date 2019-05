Castellammare di Stabia. Domenica la Juve Stabia festeggerà la promozione in serie B insieme ai cittadini, appuntamento sul lungomare

Castellammare di Stabia. Grande attesa per domenica sera quando si festeggerà alla grande la promozione della Juve Stabia in serie B. Domenica 5 maggio alle 18.30 si disputerà la partita tra la squadra stabiese e Virtus Francavilla al Romeo Menti, alla fine della quali ci sarà la consegna della Coppa della Lega Pro alla Juve Stabia per la vittoria del campionato. Subito dopo i calciatori incontreranno i tifosi sul lungomare. Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia, così scrive in un post sulla sua pagina Facebook: “Un’impresa che ha risvegliato l’identità della città e ha dato lustro a Castellammare in tutta Italia. Un’impresa che merita di essere celebrata con un evento che coinvolgerà tutti gli stabiesi. La Cassa Armonica domenica sera sarà illuminata con fari gialli e blu, i colori sociali della Juve Stabia, e la squadra approderà in villa comunale per essere acclamata dai cittadini e ricevere un omaggio da parte dell’amministrazione. Per chiudere la serata, sarà effettuato uno spettacolo pirotecnico sul lungomare per augurare alla squadra un futuro radioso in vista del prossimo campionato di serie B. Da parte nostra, ci impegneremo a valorizzare la Juve Stabia, adeguando il Romeo Menti con nuovi sediolini sulle gradinate e gli interventi di riqualificazione previsti per le Universiadi, come si addice al prestigio di una vetrina così importante”. Un appuntamento al quale tutti sono invitati per festeggiare il grande successo della squadra della propria città.