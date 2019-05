Castellammare di Stabia. Comune ed Eav ristruttureranno la Stazione di Castellammare Terme, che potrebbe essere gestita da privati

Castellammare di Stabia. La ditta individuale Roberta Salvato si è aggiudicata la struttura della stazione di Castellammare Terme, chiusa da circa venti anni, per un affitto mensile di appena 350 euro grazie alla presentazione del progetto di un bed & breakfast con sei camere e di un piccolo ristorante al posto della vecchia struttura. La ditta aggiudicataria, inoltre, avrebbe dovuto sostenere i costi della ristrutturazione pari a circa 500.000 euro. Ma il progetto al momento è bloccato in seguito ad un incontro tra l’amministrazione comunale stabiese ed i vertici dell’Eav. Il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio ed il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino mirano al ripristino della vecchia stazione senza modificarne la destinazione ed ora sono alla ricerca dei fondi per i lavori di ristrutturazione. Una volta ripristinata la stazione si valuterà la possibilità di dare in gestione i locali a privati e, in questo caso, potrebbe comunque rientrare in gioco la ditta Roberta Salvato. Se così fosse, però, il canone mensile di affitto sarebbe nettamente superiore ai 350 euro dato che i lavori di ristrutturazione sarebbero sostenuti dall’Eav che ha tra le sue intenzioni principali quella di ripristinare la funzionalità della fermata, anche per permettere un rilancio turistico della città. In una nota redatta congiuntamente dal presidente dell’Eav Umberto De Gregorio e dal sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino si legge: «Si è convenuto di avviare in maniera congiunta un tavolo tecnico finalizzato sia al recupero sotto il profilo urbanistico ed edilizio della struttura della stazione Castellammare Terme, riconosciuta tra l’altro come bene monumentale in quanto opera del Canino, sia alla riattivazione della fermata al servizio dei passeggeri lungo la linea Napoli-Sorrento. La stazione Castellammare Terme, d’altra parte, risulta già essere stata inquadrata nel documento strategico cittadino come punto nevralgico al fine di agevolare il sistema della mobilità urbana, anche in concomitanza della riapertura del complesso delle Antiche Terme di Stabia. Eav, nel condividere le finalità e gli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale, si è dichiarata disposta ad affiancare l’amministrazione nel conseguimento del comune interesse di riqualificazione di quell’ambito territoriale e di offrire un ulteriore servizio all’utenza che si serve dell’esercizio ferroviario lungo la tratta Napoli-Sorrento e viceversa. Ciò comporterà quindi che il già avvenuto bando per l’assegnazione in gestione dei locali della struttura della stazione Castellammare Terme verrà rivisitato alla luce del possibile recupero della stazione e della riattivazione della fermata dei treni».