CASTELLAMMARE-SALERNO- NAPOLI. PORTI APERTI

L’evento Porto Aperto 2019, giunto alla sua terza edizione, per la prima volta coinvolge tutti gli scali che formano il sistema portuale campano: Napoli, Castellammare, Salerno .

Pertanto la manifestazione si è tenuta il 17 maggio a Castellammare di Stabia, e oggi a Salerno, domani 19 maggio si sposterà a Napoli.

Oggi sabato 18 maggio, come detto, la giornata è stata dedicata al Porto di Salerno, erano previste interessanti visite dello scalo salernitano via mare su traghetti, visite guidate della Stazione Marittima progettata dall’archistar anglo-irachena Zaha Hadid, e momenti musicali di intrattenimento durante tutta la giornata e che culmineranno in serata, con il concerto conclusivo “Mare Nostrum”.