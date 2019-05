Castellammare in lutto per la morte del suo vicesindaco Lello Radice

Castellammare di Stabia. Lello Radice, vice sindaco del comune di Castellammare di Stabia, con deleghe a Spettacolo e Cultura; Beni e Attività culturali; Biblioteca; Turismo; Marketing del territorio; Sport; Associazionismo; Archivio e Sito WEB; Eventi.

Radice, nonostante la malattia che l’ha portato via, ha lavorato fino alla scorsa settimana. Ha combattuto a lungo una malattia che, nonostante il dolore fisico, non ha mai fermato la sua voglia e il suo impegno per Castellammare assunto l’anno scorso con l’incarico di vice sindaco nella giunda del primo cittadino Gaetano Cimmino.

Lello Radice si è spento questa mattina circondato all’età di 54 anni circondato dall’affetto della sua famiglia e dei suoi amici.