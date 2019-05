Castellammare . Inchiesta “Olimpo” su camorra , la DDA rinvia al primo luglio

Castellammmare di Stabia . Il gip ha deciso di accogliere la richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e mandare davanti al giudice i 13 fra capiclan e affiliati delle cosche di Castellammare di Stabia. Prima svolta nell’inchiesta Olimpo che nel dicembre scorso ha portato all’arresto di 14 persone, fra cui l’imprenditore del latte ed altri esponenti di spicco della criminalità stabiese. Il processo si terrà a Napoli con la prima udienza che è stata fissata per il 1 puglio prossimo. L’accusa nei loro confronti è di estorsione aggravata dal metodo mafioso e di detenzione di armi. Il giudizio immediato sarà garantito, oltre che per l’imprenditore Adolfo Greco, anche per Teresa Martone, moglie del defunto capoclan Michele D’Alessandro; Liberato Paturzo, imprenditore vicino a Scanzano; Michele e Raffaele Carolei, fratelli del luogotenente Paolo; Luigi Di Martino o’ profeta; Nicola Esposito o’ mostro; Aniello Falanga; Giovann Gentile; Raffaele Afeltra e Attilio Di Somma.Notevoli passi in avanti nell’inchiesta che nel dicembre scorso ha scosso la città di Castellammare. Prima la richiesta della DDA accettata dal gip, poi la proroga alle indagini per incastrare i capi dei D’Alessandro: la magistratura spinge il piede sull’acceleratore cercando di decapitare le cosche attive nel comprensorio stabiese. Nella maxi operazione dell’Antimafia tutto ruota intorno alla figura di Greco che secondo gli inquirenti era sia costretto a pagare le estorsioni a due clan (D’Alessandro e Cesarano) sia a muoversi per conto loro nel mondo dell’imprenditoria. Era visto come l’anello di congiunzione fra la criminalità e i colletti bianchi. Avrebbe infatti imposto l’assunzione di un nipote di Paolo Carolei (ras di Scanzano) oltre che quella della figlia di Vincenzo D’Apice (esponente di spicco dei Cesarano). In più gli sono contestati altri episodi che lo hanno visto protagonista con gli Afeltra.