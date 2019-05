Castellammare – Giovane alla guida investe due donne sulle strisce pedonali, paura in villa comunale

Stavano attraversando la strada quando sono state investite da un giovane alla guida di un’auto. Tanta paura per due donne di Castellammare nel tardo pomeriggio di oggi in villa comunale a Castellammare di Stabia. Le loro condizioni non sembrano gravi ma sono state comunque necessarie le cure dei medici dell’ospedale San Leonardo. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia municipale agli ordini del comandante Alfonso Mercurio. Sarà compito dei caschi bianchi riuscire a ricostruire quanto successo anche grazie alle testimonianze dei presenti.

Secondo una prima versione non ancora confermata dalle forze dell’ordine, le due donne stavano per attraversare la strada sulle strisce pedonali quando sono state colpite da un’auto, una Fiat Punto, guidata da un giovane. Quest’ultimo non si sarebbe reso conto dell’arrivo dei pedoni investendoli in pieno. L’impatto in corso Garibaldi, nei pressi dell’incrocio con via Gaeta.

di genesp STABIACHANNEL