Castellammare, Forza Italia: Nello Di Nardo nuovo commissario

Castellammare di Stabia. Sarà l’ex parlamentare Nello Di Nardo il nuovo commissario di Forza Italia. Dopo le vicissitudini vissute dal partito negli ultimi mesi, è stato scelto uno dei principali fautori del successo di Cimmino lo scorso anno: dimissionario, come sappiamo Sicignano, sarà sostituito proprio da Di Nardo. Ricordiamo che quest’ultimo ha abbandonato il 23 settembre 2017 l’Italia dei Valori per aderire proprio a Forza Italia.

Le parole di Pentangelo: “Siamo assolutamente grati ad Antonio Sicignano, di cui con grande rammarico ho accettato le dimissioni dall’incarico, che, come è noto, in un momento particolarmente delicato, cioè a ridosso delle scorse amministrative, ha dato la propria preziosa disponibilità per garantire quell’esito positivo grazie al quale abbiamo portato la buona amministrazione a Castellammare confermandoci primo partito della coalizione del sindaco Gaetano Cimmino. Doppiamente grati a Cimmino poiché sappiamo che nonostante i suoi intensi impegni professionali ha mantenuto questo incarico il più a lungo possibile e non farà mai mancare la sua presenza, il suo contributo alle nostre battaglie di libertà. Congratulazioni, dunque, e auguri di buon lavoro all’amico senatore Nello Di Nardo, individuato con entusiasmo dal partito e dai suoi rappresentanti istituzionali, grazie alla cui esperienza e capacità Forza Italia non potrà che crescere ulteriormente”.