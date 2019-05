Castellammare di Stabia. Il post virale “la Trieste è la nave di papà”. Orgoglio stabiese per la Fincantieri Noi siamo una delle tante famiglie, di chi ha qualcuno in #Fincantieri, siamo quelli che “ la Trieste è la nave di papà “, come del resto tutte le altre navi, siamo quelli che sanno quanto sia complessa questa nave, la più pesante fatta a C/Mare, siamo quelli che sanno tante cose tecniche, ascoltate a cena, senza comprenderle troppo, ma che amiamo ascoltare, perché ci rendono partecipi di qualcosa di grande e bello.

Noi siamo una famiglia Fincantieri una di quelle che vivono ed hanno vissuto da anni le gioie e i dolori di un cantiere antichissimo e spesso sottovalutato, siamo una di quelle famiglie che si sentono parte della storia immensa di una città.

Siamo una famiglia Fincantieri una di quelle che si è dovuta abituare per un grande periodo, alle incognite, quelle che hanno visto spesso valige da preparare, quelle che hanno letto negli occhi di chi ci lavora, perseveranza, tristezza e coraggio.

Per molti questa nave è un orgoglio, per chi ci lavora e per le loro famiglie è soprattutto un riscatto, la Trieste, è diventata la nave un po’ di tutte le famiglie che hanno vissuto e vivono la Fincantieri come l’unica grande realtà lavorativa delle nostre zone; una realtà troppo spesso dimenticata dai politici quando occupano le loro poltroncine e sfruttata dagli stessi quando sono a caccia di voti.

Dopo il varo e tutti gli applausi, la Trieste tornerà ad essere solo di chi la sta costruendo e di tutti noi che ascoltiamo le loro ansie, le loro gioie e le loro preoccupazioni. Ho imparato in questi anni, che la costruzione di una nave è un rito antico, che ha le sue leggi e le sue regole, che ha le sue ansie e le sue gioie e molte delle quali si tramandano da millenni, come un antico rito di cui nessuno conosce il reale significato tranne chi lo vive e ne rispetta i tempi ed il senso profondo.

Buon varo a tutti… Buon varo a noi💖