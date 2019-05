Castellammare di Stabia. Alla stazione di Ponte Persica teppisti lanciano pietre contro un treno della Circumvesuviana, vetri rotti ma nessun ferito

Ancora un episodio di vandalismo ai danni di un treno della Circumvesuviana. Stiamo parlando del convoglio delle 18.04 partito da Sorrento e diretto a Napoli e che, all’altezza della stazione di Ponte Persica, è stato colpito da un lancio di pietre che ha provocato la rottura dei vetri delle porte. Solo per miracolo non si è registrato nessun ferimento ma l’episodio riapre la problematica della sicurezza della Circumvesuviana, troppo spesso presa d’assalto e danneggiata da veri e propri teppisti che rischiano di provocare danni non solo ai mezzi ma anche ai passeggeri. E’ innegabile che tutto questo scatena un sentimento di paura e di insicurezza in tutti coloro che ogni giorno viaggiano sui treni e sperano di raggiungere la destinazione senza problemi