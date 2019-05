Castellammare . Cesarano delle pompe funebri assolto dopo 9 anni

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Cesarano delle pompe funebri assolto dopo 9 anni La camorra non c’entra nulla con l’impero messo in piedi dal re delle pompe funebri di Castellammare di Stabia. Castellammare: assolto dopo 9 anni di carcere dall’accusa di camorra ieri mattina, dai giudici della prima sezione della Corte d’Appello di Napoli. Attilio Cesarano, imprenditore di stabiese con affari a Marano, Calvizzano e Quarto, in Campania è stato assolto con formula piena dall’accusa di essere in affari con il clan Polverino. Un verdetto che arriva al termine di un lungo valzer di condanne e annullamenti in Cassazione. Ora chiederà il risarcimento