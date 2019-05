Castellammare. Caos ai caselli per autostrada, cercate vie alternative

Disastro traffico questa mattina come prevedibile ai caselli per l’autostrada a Castellammare, ancora una volta chiuso il Viadotto San Marco per lavori di manutenzione. Si prevedono disagi per le prossime settimane sulla viabilità sul raccordo autostradale di Castellammare di Stabia e lungo la statale 145 “Sorrentina”. Il viadotto San Marco resterà chiuso al traffico tra lo svincolo Ospedale e lo svincolo Villa Cimmino tra il 2 e il 24 maggio nella fascia oraria compresa tra le ore 21:30 e le ore 6:30, ad eccezione del sabato e della domenica. L’interdizione al transito, inoltre, sarà estesa anche alla fascia oraria tra le ore 16 e le ore 21:30 per i veicoli che trasportano merci con massa complessiva superiore a 7.5 tonnellate.

Ma non è tutto. A causa dei lavori programmati di manutenzione ordinaria del ponte sul fiume Sarno, Autostrade Meridionali ha comunicato che sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita della stazione di Castellammare di Stabia, in direzione della penisola sorrentina, in maniera continuativa tra le ore 22 del 2 maggio e le ore 6 del 13 maggio. Dopo essere usciti alla stazione autostradale di Castellammare di Stabia, in pratica, si potrà proseguire sulla statale sorrentina, dove sarà installata apposita segnaletica gialla indicante il percorso alternativo, in direzione Sorrento.

Ricordiamo che in Costiera Amalfitana c’è sempre traffico e che in Viale degli Aranci a Sorrento disagi per il crollo di un palo dell’illuminazione