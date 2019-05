Capri, Silvio Staiano dice la sua sulla questione tassa di soggiorno

Capri. L’imprenditore Silvio Staiano ha voluto dire la sua circa le parole del ministro Gian Marco Centinaio che aveva definito un furto per i turisti la tassa di soggiorno.

Ecco la risposta completa di Staiano:

“Il Ministro Gian Marco Centinaio accusa: “ LA TASSA DI SOGGIORNO E’ UN FURTO, ABUSIVISMO DILAGANTE”!

Così riporta il Secolo XIX. Capri, 4 maggio 2019

Titoloni ovunque: “La Tassa di Soggiorno è un furto per i turisti” , sostiene senza mezzi termini il Ministro.

Va da sè che, se il Ministro ha fatto queste affermazioni allora la TASSA DI SBARCO (Contributo di Sbarco) a CAPRI potrebbe equipararsi ad una sora di “RAPINA A MANO ARMATA”! 😊

Visto che, per quanto appare, non vi è alcun corrispettivo di servizi o di qualità a fronte della sottrazione dalle tasche dei malcapitati turisti di ben € 2,50 ad capocciam, il quesito allora è più centrato che mai: CHE FINE HANNO FATTO I 18 MILIONI DI EURO INCASSATI NEGLI ULTIMI 5 ANNI???

Non è che forse aveva ragione quel “cretino”, quel “contestatore”, quel “rompi” di Silvio Staiano a chiederne conto visto le strade rotte, sporcizia ovunque ed i pochissimi vigili che poco si vedono in giro? Così come le inizitive turistiche e/o culturali?

Per chi non conoscesse la finalità del contributo lo riporto qui: “il gettito derivante dal contributo di sbarco è destinato a finanziare interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi ed attività in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità”.

VISTI I RISULTATI E’ PIU’ CHE LEGITTIMO CHIEDERSI DOVE SON FINITI I SOLDI.

NE VEDREMO DELLE BELLE: CONFERMO L’APERTURA DELLA CACCIA AL TESORO! Perché Capri è anche mia!”.