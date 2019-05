Capri show del sindaco di Anacapri Cerrotta sul sindaco De Martino

Capri. Interessanti come sempre i post di Silvio Staiano di Capri Watch, che sta diventando quasi un punto di riferimento per i cronisti e commentatori politici..

Pur essendo, a ragion veduta, il primo contestatore della figura istituzionale “Sindaco di Capri” rappresentata da Giovanni De Martino, tale contestazione, l’ho esercitata sempre, nel mio pieno diritto di cittadino, imprenditore e contribuente che pretende come corrispettivo qualità, efficienza e servizi. E quindi ho denunciato tante carenze. Di ogni mio scritto, ogni attacco, mi sono però assunto sempre ogni responsabilità.

Stasera invece devo prendere, PUBBLICAMENTE, le difese del Sindaco di Capri, della Istituzione del Sindaco di Capri poiché, a mio modestissimo avviso, la stessa seppure in piena campagna elettorale non può essere “mortificata” così come è accaduto in una pubblica sala dove erano presenti centinaia di persone, dalla sua analoga e cioè dal sindaco di Anacapri. Questo durante la presentazione della Lista Anacapri

Premesso, come è noto, che stimo moltissimo il Primo Cittadino di Anacapri, per essere un sindaco presente, attivo, fattivo e capace amministrativamente e che ha certamente contribuito in maniera efficace e determinante nello sviluppo economico e sociale di Anacapri; però ritengo che nessuno e sottolineo nessuno, nemmeno Franco Cerrotta, può permettersi di usare toni e contenuti molto “forti” nei confronti del sindaco di Capri perché il tutto è chiaramente indirizzato alla intera Comunità di Capri e se, GIUSTAMENTE, si chiede rispetto e attenzione dai capresi alle (più che) legittime esigenze della Comunità anacaprese legate a garanzie sulla mobilità, anche ai capresi è comunque dovuto analogo rispetto! Ed urlare in faccia al sindaco di Capri, ed ad uno dei candidati a sindaco alla medesima carica, talune cose, a mio giudizio divisive e poco carine NON E’ MAI una cosa buona.

Pertanto mi auguro che, quella odierna, sia stata una estemporanea “esibizione muscolare” del sindaco Cerrotta perché, sempre secondo la mia opinione, non è così che si creano intese e sinergie. Non ricordo, prima d’ora, che si sia fatta campagna elettorale in “casa d’altri”. Auspico un’intesa futura che consenta una via percorribile nell’interesse di tutti.

Goliardico anche il modo in cui ha sottomesso e calpestato (e qui in parte se lo sono meritati) le velleità politiche della defunta PrimaVera, sminuendo indirettamente anche la successiva scelta di candidare, come ripiego, l’ex Sindaco Costantino Federico. Ha fatto, indieettamente, r risultare che tale candidatura è di fatto lo scarto di una sua posizione secondo la quale NON AVREBBE MAI PER UN SOLO ISTANTE PENSATO di rendersi “servo” del progetto Primavera-Cerrotta Sindaco di Capri!

Capri è anche mia.

Ps. Invito tutti i capresi a vedere il video dove dopo le 2 ore si può ascoltare ciò a cui mi riferisco lanciando questo appello:

risolviamo prima i nostri problemi di Capri, poi dopo, tutti assieme, proveremo a risolvere i problemi comuni dell’Isola. Non è giusto però che ci sia una pressione, esterna, dei terzi.