Capri: Scrutinio in diretta – Aggiornamenti in tempo reale di Positanonews. L’onda di Lembo travolge Capri Vera

I seggi sono chiusi. Ora è il momento di decretare il nuovo sindaco di Capri. Gli scrutatori sono ancora a lavoro per il conteggio finale.

Ecco il conteggio dei voti delle due liste, dei candidati sindaci e dei vari membri delle liste. Aggiornamenti in tempo reale delle ore 16

Capresi Uniti Voti Totali: Marino Lembo- Candidato Sindaco N°Voti: 673 Costanza Cerrotta N°Voti: Salvatore Ciuccio N°Voti: Maria Colella N°Voti: Anna De Simone N°Voti: Ludovica Di Meglio N°Voti: Claudia Torelli N°Voti: Di Salvo Girolamo (Ciro) N°Voti: Bruno (D’Orazio) N°Voti: Ciro Lembo N°Voti: Paola Mazzina N°Voti: Enrico Romano N°Voti: Tortoriello Gian Giuliano N°Voti:

Capri Vera Voti Totali: Costantino Federico – Candidato Sindaco N°Voti: 437 Gianni De Martino N°Voti: Roberto Bozzaotre N°Voti: Maria Rosaria Apicella Giancarlo Benetello N°Voti: Melania Esposito N°Voti: Paolo Falco N°Voti: Sergio Federico N°Voti: Patrizio Messercola N°Voti: Roberta Ruggiero N°Voti: Pierluigi Salvia N°Voti: Tiziana Semonella N°Voti:

I nostri giornalisti saranno nei seggi della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina al voto: a Meta, Furore, Atrani, Minori, Tramonti, Vietri sul mare e Capri.

