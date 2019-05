Capri, Lembo-Federico: è battaglia anche sulla questione via Krupp

Entra sempre più nel vivo la battaglia per il posto da sindaco di Capri. Come sappiamo, sarà sfida Lembo-Federico: i due candidati rappresenteranno rispettivamente la lista “Capresi Uniti” e “Capri Vera”. Uno dei primi temi affrontati è stato quello della via Krupp. La strada in questione dal 2014 è stata interdetta perché necessita di lavori di messa in sicurezza, mai iniziati.

Una strada unica che collega il centro storico dell’isola con la zona balneare di Marina Piccola e che prende il nome dal magnate tedesco dell’acciaio Friedrich Alfred Krupp, il quale la fece costruire appositamente quando risiedeva nell’hotel Quisisana, poiché non riusciva a raggiungere velocemente Marina Piccola, dove teneva ormeggiato il suo panfilo “Puritain”. Quest’ultimo difatti comprò tutta l’area compresa fra la Certosa di San Giacomo e il Castiglione.

Marino Lembo si è fatto immortalare davanti al cancello della strada, cancello rigorosamente chiuso e così è arrivata celere la risposta dell’avversario Federico: “Lo sa Lembo chi l’ha chiusa quella strada? Era il 2014 quando arrivò l’ordinanza dell’allora sindaco Ciro Lembo. Marino Lembo dove stava? Non fatevi prendere in giro”.