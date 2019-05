Capri Elezioni comunali, Costantino Federico: “I miei primi dieci punti. Impegni seri e concreti, idee realizzabili”

“Loro propongono il libro di sogni, con faraonici progetti irrealizzabili per mancanza di coperture o per vincoli vari. Noi, invece, presentiamo concretezza e ci impegniamo con idee attuabili a favore della gente“. E’ quanto si legge in una notizia pubblicata oggi sul sito www.caprivera.it, il sito web ufficiale della lista “Capri Vera – Costantino Sindaco”

E’ proprio Costantino Federico ad annunciare ed elencare i suoi primi dieci punti. “Impegni precisi, seri, idee realizzabili”.

Eccoli.

1) “Creiamo l’Assessorato e il Comitato di quartiere a Marina Grande”

2) “Il Comune entri con una maggior forza nella gestione della Certosa”

3) “Il potenziamento delle attività al Capilupi al primo posto per la tutela della sanità dell’Isola”

4) “Riduciamo subito le tasse comunali a imprese e cittadini”

5) “Istituiamo un liceo linguistico sull’Isola”

6) “Via alla Cittadella dello sport e alla piscina pubblica nell’attuale palazzetto”

7) “Regolamentiamo e riduciamo i collegamenti marittimi nel periodo estivo tra le ore 10.00 e le 13.00”

8) “Coinvolgiamo le categorie di imprese e i cittadini nella gestione dei progetti comuni per il rilancio di Capri”

9) “Rinnoviamo l’istituzione dei cittadini onorari e dei Capresi benemeriti”

10) “Passaggio integrale all’elettrico in 5 / 10 anni”

