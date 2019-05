Capri. Bagno di folla per la presentazione di “Capresi Uniti” con Marino Lembo sindaco. Si chiede una “Legge Speciale” per Capri

Bagno di folla ieri sera nella sala del cinema Internazionale per la presentazione della lista Capresi Uniti con Marino Lembo sindaco.

Tanti i punti toccati dai candidati ed in particolare:

– una “Legge Speciale” per Capri da chiedere all’ autorità governativa, anche al fine di superare i disagi dell’isola su tanti servizi e beni essenziali, avendo mano libera, in deroga anche al patto di stabilità.

– No alla nuova funicolare che prevede parcheggi e trafori con impegni delle due amministrazioni su servizi essenziali.

– realizzazione di un Centro Medico Comunale presso l’ ex scuola di San Francesco a Marina Grande, con nuovi servizi all’ avanguardia, medici, riabilitativi e di consultorio per sopperire alle gravi carenze dell’ Ospedale Capilupi. L’ impianto sarà gestito da una società comunale e si creeranno nuovi posti di lavoro per i giovani.

– riqualificazione di Marina Grande con particolare attenzione all’arredo urbano attraverso anche il rifacimento dell’assetto stradale e del basolato.

– riapertura di via Krupp che l’ amministrazione uscente non solo non ha provveduto a far riaprire ma ha addirittura cercato di vendere.

– nuovo Piano Urbanistico comunale per progettare la Capri del futuro e per garantire il diritto alla casa ai capresi.

Si sono alternati nella presentazione dei vari punti i 12 candidati della lista Capresi uniti, scendendo nel dettaglio sulle diverse problematiche che loro intendono affrontare e risolvere.

LISTA CAPRESI UNITI – MARINO LEMBO SINDACO

MARINO LEMBO, 63 anni, Dirigente

CERROTTA COSTANZA, 42 anni, Educatore Professionale

CIUCCIO SALVATORE, 58 anni, Dottore commercialista e revisore dei conti

COLELLA MARIA, 45 anni, Addetta alle vendite

DE SIMONE ANNA, 55 anni, Addetta alle vendite

DI MEGLIO LUDOVICA, 29 anni, Avvocato

DI SALVO GIROLAMO detto CIRO, 55 anni, Agente Immobiliare

D’ORAZI BRUNO, 70 anni, Medico Chirurgo

LEMBO CIRO, 66 anni, Pensionato, già Sindaco di Capri

MAZZINA PAOLA, 48 anni, Professore Universitario

ROMANO ENRICO, 52, Avvocato

TORELLI CLAUDIA, 23 anni, Studentessa Universitaria

TORTORIELLO GIAN GIULIANO, 44 anni, Imprenditore