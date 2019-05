Capri, amministrative: Lembo sfida Federico. Vota il sondaggio di Positanonews!

Sarà sfida Lembo-Costantino a Capri per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative del 26 maggio. I due candidati rappresenteranno rispettivamente la lista “Capresi Uniti” e “Capri Vera”. Quest’anno si registra un gran numero di donne all’interno di entrambe le liste: cinque in quella “Capri Vera” e sei in quella “Capresi uniti”.

Nella giornata di ieri, la lista di Federico ha comunicato: “Abbiamo invitato Marino Lembo, candidato sindaco della lista Capresi Uniti, a partecipare ad un confronto pubblico con il nostro Costantino Federico per affrontare i principali argomenti e le proposte che incideranno sul futuro dell’isola. Intendiamo offrire agli elettori – in un dibattito pubblico – un quadro chiaro delle posizioni delle due liste sui programmi e sui temi riguardanti la Capri del domani”.

Capresi uniti – Candidato sindaco: Marino Lembo

Cerrotta Costanza, Ciuccio Salvatore, Colella Maria, De Simone Anna, Di Meglio Ludovica, Di Salvo Girolamo detto Ciro, D’Orazi Bruno, Lembo Ciro, Mazzina Paola, Romano Enrico, Torelli Claudia, Tortoriello Gian Giuliano.

Capri Vera – Candidato sindaco: Costantino Federico

De Martino Gianni, Bozzaotre Roberto, Apicella Maria Rosaria, Benetello Giancarlo, Esposito Melania, Falco Paolo, Federico Sergio, Messercola Patrizio, Ruggiero Roberta, Salvia Pierluigi, Semonella Tiziana.

Esprimi il tuo voto! Positanonews ha deciso di proporre un sondaggio a scopo informativo, anonimo e che non incide in alcun modo al voto del 26 maggio.

Clicca qui per votare! Si può votare fino a 15 giorni prima del voto.