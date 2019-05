Cannabis light, stop della Cassazione: «La vendita di derivati è reato». I commercianti “Non è vero”. Ecco come stanno le cose

Stop alla vendita della cannabis light: lo ha deciso la Cassazione, secondo cui la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti «derivati dalla coltivazione della cannabis», come l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. A deciderlo, in una sentenza che farà discutere, le sezioni unite penali della Suprema Corte. Ma i commercianti, con una nota di un legale, spiegano come stanno le cose

Si conclude una giornata molto amara per tanti piccoli imprenditori che si sentono criminalizzati da una sentenza di cui conosciamo solo un sommario dispositivo, ma le cui motivazioni saranno rese note solo tra alcune settimane (si spera ).

Sono anch’io piuttosto triste e deludo, ma non abbattuto perché credo che il conflitto giudiziario continuerà e permetterà ai commercianti di vedere riconosciute le proprie prerogative.

Senza venire meno al dovere di rispettare le sentenze devo confessare che la mia delusione deriva dall’approccio piuttosto approssimativo che la Corte manifesta con la propria sentenza.

È plateale la contraddizione fra l’estromissione del commercio delle infiorescenze foglie resine ed olii dalla L242/2016 che presenta due soglie di Thc pari allo 0,2% ed allo 0,6% e la collocazione di tale attività sotto l’egida del Dpr 309/90, con esclusione della punibilità se la sostanza non produca effetto drogante.

Per convenzione tossicologico-giuridica il limite sotto al quale non è riconosciuta efficacia drogante sl Thc è pari allo 0,5%.

Dunque con la propria pronunzia la Corte di Cassazione fra rientrare dalla finestra ciò che ha fatto uscire dalla porta solo sulla base di un ragionamento di pura apparenza, fondato su di una interpretazione restrittiva della L 242/2016 che lo stesso Pg aveva definito inopportuna (salvo incoerentemente concludere per l’accoglimento del ricorso del Pm.

Nei casi in cui non configura reato la condotta di commercializzazione deve essere quindi ritenuta ammissibile.

Si tratta invero di un principio peraltro già accolto in precedenti sentenze della SC e si può dire pertanto che i giudici di legittimità si sono limitati a ribadire principi già conosciuti omettendo di prendere piena consapevolezza di un grave problema.

A tutti i commercianti dico che la loro attività è tuttora possibile e che non devono abbandonare ed abbattersi.