La Protezione civile della Regione Campania ha diramato poco fa un avviso di criticità meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo valevole dalle 13 alle 20 di oggi. Le zone interessate sono: zone 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e sannio) e 5 (Tusciano e Alto Sele).

Si prevedono, infatti, precipitazioni locali, rovesci e temporali caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione che potrebbero determinare effetti al suolo con rischio di fenomeni come “ruscellamenti superficiali, allagamenti di locali interrati, occasionali fenomeni franosi, scorrimento delle acque nelle sedi stradali e rigurgito di distemi di smaltimento delle acque meteoriche”. Le precipitazioni temporalesche si concentreranno prevalentemente sulle aree più interne delle rispettive zone di allerta, con sconfinamenti anche sul settore costiero.

Si prevedono anche raffiche di vento. La Protezione civile della regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure necessarie per prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al rischio idrogeologico che in relazione alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.