La primavera tarda ad arrivare. Nel fine settimana, infatti, è previsto un peggioramento del tempo su tutta la Campania con nuvole in aumento. La giornata più brutta sarà quella di domenica quando, in particolare dal pomeriggio ed in serata, caleranno le temperature e su tutta la regione arriverà la pioggia, con possibilità anche di temporali e mareggiate. Ancora presto, quindi, per abbandonare l’ombrello ed i maglioni. Una brutta notizia per i tanti turisti che già affollano la costiera amalfitana e la penisola sorrentina. Per la primavera bisogna attendere…