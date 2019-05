Buon compleanno a Papa Giovanni Paolo II , Papa Wojtyla torna a Napoli . Nel giorno del suo compleanno la notizia che le sue reliquie per tre giorni nella basilica di San Francesco di Paola.

A circa un mese dal ritorno in visita a Napoli da parte di Papa Francesca, c’è un’altra bella notizia per i fedeli della città partenopea, ovvero l’arrivo delle reliquie di un altro Pontefice amatissimo dalla gente: Giovanni Paolo II.

Un dono che la città riceverà grazie ai promotori dell’iniziativa, l’associazione Padre Marin Mersenne e che si lega anche con i festeggiamenti in onore di San Gennaro, santo patrono di Napoli, il cui prodigio si è ripetuto, come da tradizione, il primo sabato di maggio.

Sono passati 29 anni dal 1990, quando ci fu la storica visita pastorale a Napoli di Giovanni Paolo II, che in quell’occasione lasciò un indelebile messaggio ai fedeli e alla città partenopea: non abbandonare mai la speranza. Un auspicio ancora attualissimo per una Napoli nella quale si continua a sparare troppo spesso.