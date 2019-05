Brescia, travolti dagli alberi spezzati per il maltempo lungo il fiume: due morti

Il maltempo fa due morti nel Bresciano. Due uomini a Urago d’Oglio sono stati travolti da alcuni alberi caduti durante il maltempo che si è abbattuto in provincia di Brescia in serata. Le vittime sarebbero due rumeni e non è ancora chiaro il motivo per il quale si trovassero lungo il fiume dove è avvenuta la tragedia. È probabile che abbiano cercato riparo sotto gli alberi che si sono spezzati.

Maltempo, paura a Milano per una violenta grandinata: allerta in tutta Italia

Sono due pescatori 40enni di origini rumene le vittime del maltempo nel Bresciano, travolti da alcuni alberi che si sono spezzati nel corso di un forte temporale in serata a Urago d’Oglio, sulle sponde del fiume d’Oglio. A lanciare l’allarme è stato un terzo uomo, connazionale, che ha assistito alla scena ed è riuscito a mettersi al riparo. Le vittime sono state sorprese dal forte vento. «Sembrava una tromba d’aria» secondo alcuni residenti in zona.

Il maltempo colpisce soprattutto il centro-nord e le previsioni parlano di una domenica di meteo avverso. Milano è stata colpita da una violenta grandinata che ha mandato in tilt anche l’aeroporto di Malpensa per circa 40 minuti con il ghiaccio che ha ricoperto tutte le piste dello scalo.

