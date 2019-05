Brescia, aspettando la volta buona

Punto di partenza. Voglia di tenerezza. La donna è come l’onda del mare, o ti eleva o ti fa affogare, il proverbio parla chiaro.

Donna come il mare e son guai;

in un celebre romanzo dello scrittore brasiliano Paulo Coelho, Il vincitore è solo;

la solitudine di Igor Malev; fa la doccia, scende per la colazione in un ristorante dove quasi tutti i tavoli sono liberi, non c’è traffico, con una sola cosa in mente, la sua ex. E ti pare poco…

Chi lo ha detto che un campione sportivo non ha problemi con le donne?. S.F. è un ciclista, amatore di Brescia, con all’attivo decine di prestigiose gare vinto in mezza Italia; fortissimo scalatore, su di un social, ha confessato, con il cuore in mano, raccontando al mondo intero, la sua profonda solitudine; più veloce in salita di Nibali; chi lo dice è un navigato allenatore di ciclismo; in passato pistard di notevoli capacità, organizzatore di gare e aggiunge: presto vincerà anche in amore…ad maiora campione.

Giovanni Farzati