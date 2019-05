Bollettino traffico. Pompei bloccata causa Supplica e scavi gratuiti. Situazione invariata in Costiera

Situazione traffico in direzione Napoli. Se si intende proseguire dalla Penisola Sorrentina, Castellammare, in direzione Napoli/Pompei la situazione traffico è abbastanza caotica causa la Supplica al Santuario della Beata Vergine del Rosario. L’uscita per Pompei bloccata.

Problematiche anche con il trasporto pubblico: rallentamenti in circumvesuviana per il boom di turisti che proseguono non solo in direzione del Santuario, ma anche in direzione degli Scavi, oggi aperti gratuitamente al pubblico.

In direzione Sorrento/Costiera Amalfitana la situazione è sempre la stessa degli altri giorni. Rallentamenti ai caselli per i lavori e traffico causa bus e camion di grossa portata sulla carreggiata.