Bollettino traffico Costa d’Amalfi del 2 maggio

Ogni giorno Positanonews pubblicherà un bollettino del traffico in Costiera Amalfitana.

La situazione è immutata da Positano ad Amalfi e viceversa quasi 1 ora e 30 minuti, mentre da Positano a Ravello e viceversa più di 2 ore in condizioni di traffico standard. Se aggiungiamo il passaggio di autobus, ovviamente la situazione potrebbe peggiorare, soprattutto se i mezzi circolano in andata e ritorno dalla costiera. Abbiamo già visto situazioni in cui neanche le ambulanze riescono a passare.

Se siete a Castellammare di Stabia e venite da Napoli, sempre meglio passare da Agerola per Amalfi o Valico di Chiunzi per Ravello.