Blitz Bracconaggio del WWF , anche in Penisola sorrentina e amalfitana

Il WWF a tutto campo in Campania contro il bracconaggio, anche in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina.

Ventitré richiami acustici a funzionamento elettromagnetico sequestrati, 28 trappole individuate e rimosse per la cattura di piccoli uccelli, 26 esemplari di avifauna abbattuta appartenenti a specie particolarmente protette sequestrati, una denuncia per smaltimento illecito di rifiuti tramite combustione, 4 verbali elevati per illeciti amministrativi. Questo in cifre il bilancio del Campo antibracconaggio Wwf che si concluderà nei prossimi giorni in Campania, nelle aree “calde” delle province di Salerno, Napoli e Caserta; queste ultime due individuate dal Governo come uno dei “black spot” più gravi per il persistente fenomeno del bracconaggio.

Nonostante l’intensa attività di prevenzione, il fenomeno del bracconaggio nelle province di Napoli, Salerno e Caserta e in particolare nelle zone costiere e nelle isole, nei mesi primaverili di migrazione – periodo comunque di chiusura generale dell’attività venatoria – non dimostra alcuna diminuzione con catture e abbattimenti illegali di grandi quantità di fauna selvatica e loro successiva rivendita, attivando canali economici “in nero” di enormi proporzioni.

“In queste settimane di vasta operazione straordinaria di sorveglianza abbiamo purtroppo dovuto riscontrare una recrudescenza nell’uso dei richiami acustici, vietati dalla legge. Il bracconaggio è tutt’altro che debellato, sia con le reti che con le trappole” ha detto Giampaolo Oddi, Coordinatore Guardie volontarie Wwf.

In sinergia con le forze di Polizia i volontari hanno operato anche al fine di individuare e reprimere illeciti nel campo dell’abbandono e incendio dei rifiuti, presenza di discariche, abusi edilizi. Da quest’anno è stato costituito un Coordinamento che fa capo ai Carabinieri Forestali con i quali la vigilanza Wwf è sempre in contatto.

Il Campo antibracconaggio ha coinvolto oltre 30 guardie volontarie (provenienti da tutta Italia) nella Provincia di Napoli, in particolare nella penisola sorrentina, nell’isola d’Ischia e nel restante territorio provinciale, nella provincia di Salerno, in particolare nell’area della costiera amalfitana, e, per la prima volta dopo decenni di attività, anche in provincia di Caserta.

Il quadro schematico delle operazioni:

Provincia di Salerno:

13 sequestri a carico d’Ignoti di altrettanti richiami acustici a funzionamento elettromagnetico (quaglia).

1 sequestro a carico di persona identificata di 26 esemplari di avifauna selvatica, “particolarmente protetta” o non cacciabile, illegalmente detenuti (2 pettirossi, 17 verzellini, 3 tortore dal collare, 3 storni, 1 fringuello).

Provincia di Napoli:

Area continentale:

6 sequestri a carico d’Ignoti di altrettanti richiami acustici a funzionamento elettromagnetico (quaglia).

1 Denuncia a carico di Ignoti per l’incendio di rifiuti di varia tipologia e per lo smaltimento tramite combustione degli stessi.

2 Verbali di accertamento violazione amministrativa, redatti a carico di altrettanti trasgressori identificati, per addestramento cani da caccia in periodo non consentito dal Calendario Venatorio Regionale.

Isola d’Ischia:

3 sequestri a carico d’Ignoti di altrettanti richiami acustici a funzionamento elettromagnetico (quaglia).

1 sequestro a carico di persona identificata di n. 28 trappole innescate per la cattura di piccoli uccelli (Uccellagione).

Provincia di Caserta:

1 sequestro a carico d’ignoti di 1 richiamo acustico a funzionamento elettromagnetico (quaglia).

2 verbali di accertamento violazione amministrativa, redatti a carico di altrettanti trasgressori identificati, per addestramento cani da caccia in periodo non consentito dal Calendario Venatorio Regionale.

Nel frattempo il Wwf invita a sostenere il progetto “SOS Natura d’Italia” donando attraverso il numero 45590 fino al 19 maggio. Inviando un SMS da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali si donano 2 euro. Oppure chiamando da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile si possono donare 5 euro e 5 e 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali.