Benevento. Arte/Studio – Gallery. Franco Cipriano con “Elegia Sannitica”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Franco Cipriano a Benevento, all’Arte/Studio – Gallery.

“Elegia sannitica” è il titolo della prossima personale del bravo artista Franco Ciprian,o che sarà inaugurata, alle ore 18,30 di sabato 18 maggio 2019, all’Arte/Studio – Gallery di via Sant’Agostino, 15 di Benevento (dall’Arco Traiano, salendo per piazza “Piano di Corte”, la prima traversa a destra).

Presentate dal critico e storico dell’arte Luca Palermo, saranno esposte installazioni e opere recenti, ispirate anche dal mito e dalla storia culturale del Sannio, realizzate dall’artista, volutamente per questo evento all’Arte/Studio – Gallery.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 6 giugno 2019 e sarà visitabile il martedì e il giovedì dalle 17,00 alle 19,00.

Assolutamente, da non perdere.

