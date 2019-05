Che bella notizia da Napoli. Noemi lascia il reparto di rianimazione

Che bella notizia da Napoli. Rianimazione del Santobono: a distanza di 25 giorni dal grave ferimento subìto a piazza Nazionale, in un micidiale agguato di camorra – quando un proiettile vagante aveva trafitto entrambi i polmoni e fratturato una vertebra e la scapola destra ponendola a rischio di vita – la bambina abbandona il reparto ad alta intensità di cure dove è stata ricoverata finora. Ad accoglierla è una degenza attigua alla rianimazione, deputata all’assistenza riabilitativa post intensiva. Un luogo in cui sono trasferiti i piccoli pazienti che, superata la fase più critica, non sono ancora in grado di andare in un reparto di degenza ordinario. Il vantaggio è che in quest’area, articolata in alcune stanzette, possono essere ospitati anche i genitori. Qui Noemi potrà dunque contare su un ambiente più familiare e a misura di bambina senza rinunciare alla puntualità delle terapie. Condizioni che faciliteranno la ripresa della piccola anche sul piano psicologico attenuando l’impatto dell’ambiente ospedaliero.