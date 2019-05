Era la gara decisiva, quella del dentro o fuori e la situazione infortuni per la Polisportiva Vico Equense non era il massimo: fuori Esposito e Acone, ormai già da un po’, si aggiungono gli infortuni di Lucchesi subito in gara 1 e di Ventura subito in gara 2. Per il match out anche Maresca e Perillo causa impegni lavorativi.

Serviva una prova di carattere, una prova di reazione a tutto quanto era successo in gara 2 e così è stato. Il pubblico, chiamato a raccolta, ha risposto presente ed i giocatori in campo non potevano far altro che una partita perfetta per ringraziarli.

Inizia il match e la Polisportiva va subito in vantaggio grazie a un’ottima difesa e ad un attacco preciso nei movimenti. A fine primo quarto il tabellone mostra 17-10 per i locali.

Nella seconda frazione si scaldano un po gli animi in campo ed il sostanziale equilibrio viene spezzato dall’ottima precisione ai tiri liberi della polisportiva che, grazie ai 10 punti così realizzati nel solo secondo quarto, aumentano ancor di più lo scarto fino al 36-21 all’intervallo lungo.

Alla ripresa del gioco serviva grande attenzione per controllare il risultato, con gli ospiti che provano a variare difesa tra pressione e zona 2-3, e la Polisportiva fa capire che al palazzetto non si passa. Ancora ottimo gioco sia in difesa che in attacco e distacco che si allunga fino al 54-36.

Nell’ultimo quarto la Polisportiva non si ferma e allunga fino al +30 prima di rilassarsi un po’ troppo nel finale e permettere agli avversari, che non hanno mai mollato, di ridurre il parziale fino al +23 finale.

La Polisportiva Vico Equense approda dunque alle semifinali playoff per la serie D che inizieranno domenica prossima!

Polisportiva Vico Equense 69-46 Fortitudo S. Antimo