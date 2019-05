Avellino promosso in Serie C: battuto 2-0 il Lanusei Calcio

Nello spareggio valevole per la promozione in Serie C, l’Avellino batte il Lanusei Calcio 2-0. Per i campani hanno segnato De Vena al 39′ e Tribuzzi al 49′.

La partita va in scena al Manlio Scopigno di Rieti, 5000 gli spettatori, di cui circa 500 giunti dalla Sardegna. Il campo risulta pesante e non in perfette condizioni a causa del maltempo.

Al quarto d’ora gli irpini si rendono pericolosi con Tribuzzi, il cui tiro ad effetto scheggia l’incrocio dei pali.

La sfida è equilibrata ma i padroni di casa appaiono più determinati, infatti al 39′ sbloccano il risultato con De Vena che di testa raccoglie un cross di Parisi e insacca da pochi passi. Si tratta del ventunesimo centro in stagione per l’ex Casertana.

La reazione degli ospiti arriva proprio nei minuti di recupero con Bernardotto, ma Viscovo salva i suoi ed è su questa azione che si chiude la prima frazione di gara.

Inizio di ripresa superbo per l’Avellino che al 49′ trova il gol con Tribuzzi che, a tu per tu con il portiere, mostra grande freddezza e deposita in rete. Siamo sul 2-0 e gli irpini vedono molto vicina la promozione.

I sardi accusano il colpo e faticano ad imbastire un’azione degna di nota. Sono i campani infatti ad andare vicino al tris: Di Paolantonio calcia da buona posizione, ma la sua conclusione viene bloccata da La Gorga in due tempi.

La partita si avvia verso la fine e la squadra di Bucaro non soffre più di tanto. Vengono decretati 5 minuti di recupero, durante il primo dei quali il Lanusei sfiora il gol con Sicari, fermato solo dalla traversa.

Finisce 2-0 al Manlio Scopigno di Rieti. L’Avellino sale in Serie C e può cominciare la festa degli oltre 4000 tifosi irpini accorsi al seguito della squadra, in realtà già molto rumorosi e festanti dal momento del gol del vantaggio.

Una grande soddisfazione per tutto l’ambiente dopo la retrocessione dalla Serie B alla Serie D dello scorso anno. Il Lanusei invece va ai playoff, dove si contenderà la promozione con Cassino, Latte Dolce, Trastevere Calcio.