Auguri agli sposi Raffy & Rossy

Riso a valanga su questa bellissima coppia di Sposi, quel riso simbolo di abbondanza di sentimenti, di bontà e salute.

L’augurio di Don Antonino Minieri:

Per amare la propria sposa, il proprio sposo, ogni giorno, c’è bisogno di ricaricarsi alla sorgente dell’amore … bispgna dedicarsi del tempo di coppia per stare/rimanere con Lui, origine di ogni amore … non fatevi mai mancare questo tempo! Buon cammino, Raffaele e Rossella