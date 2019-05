AUGURI AGLI SPOSI Kradolfer-Corcione

Sono convolati stamane a giuste nozze, contornati dalla stima, dall’affetto e dall’amicizia di parenti ed amici, presso il Chiostro di San Francesco in Sorrento, Line Kradolfer e Antonino Corcione, che testimoniano come l’amore non ha confini, la signora Line infatti è francese, mentre Antonino, “Tonino” per gli amici, Nomen omen è sorrentino doc, parente di donna Emilia dell’omonima e famosa trattoria di Marina Grande. Il rito è stato officiato dal Sindaco, l’avvocato Giuseppe Cuomo. La signora Line ha lavorato per anni in Italia, presso l’Agenzia Spaziale Europea, è da poco in pensione, mentre il suo novello sposo Antonino, dipendente della Regione Campania, è prossimo alla pensione; con i loro amici a quattro zampe, li attende un futuro insieme in Francia dove i due “colombi” hanno costruito il loro nido d’amore, in una cittadina basca affacciata sull’Oceano Atlantico. Tonino è noto in Penisola, poiché oltre ad aver lavorato in comune a Sorrento, è stato fra i soci fondatori nel 1971, insieme a Adriano Morelli, Antonino Esposito e Teresa Reale, della Libertas Sorrento, società polisportiva auto-finanziata, che da sempre vanta grandi successi nazionali nel volley; attualmente milita nel campionato di serie D, con un ampio settore giovanile soprattutto nel volley agonistico femminile che registra oltre 100 atleti l’anno, trampolino di lancio per talenti che militano adesso in Serie A1 come il libero Monica De Gennaro. Molto attivo in campo sociale Antonino Corcione è stato per anni il fiduciario della condotta Slow Food Costiera Sorrentina e Isola di Capri. Dopo il rito, gli sposi hanno salutato i convenuti presso il noto ristorante sorrentino “Caruso”. Agli sposi, gli auguri di Positano News e un mondo di felicità, siamo certi di rivedere Tonino spesso a Sorrento, terra alla quale è legato da profondi vincoli familiari. Luigi Russo