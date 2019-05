Atrani: martedì 7 maggio interruzione energia elettrica

Martedì 7 maggio, dalle 9.30 alle 16.30, sarà interrotta l’energia elettrica ad Atrani per consentire i lavori sugli impianti.

Durante la fascia oraria sopracitata, l’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, per cui si raccomanda di non commettere imprudenze e di non usufruire dell’ascensore.

L’interruzione riguarderà alcune vie, di cui riportiamo anche i numeri civici: via Giovanni xxiii da 2 a 4, 8, da 12 a 16, 20, 1, da 7 a 11, da 13 a 15, 21, 25.

Via pei monti 1, 7, 23, 29, da 33 a 35, da 43 a 47, da 2 a 4, da 6 a 14, 20.

Via San Sebastiano 5, da 13 a 15, 19, 16, 20, 26, 28, 32.

Via dei dogi 2, 3, 13, 14.

Traversa montone 3, da 6 a 12.

Via Matteotti da 2 a 6.

Via Montone 23/1, 31, 49

Via Santa Maria Baudo sn.

Via Colavolpe g. sn.

Via Torricella 30.

Via Marinella 16

Piazzale Europa 1

Via campo 16.