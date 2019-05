Atrani , Costiera amalfitana. La società civile ed i giovani si mobilitano per De Rosa, stasera giornata della Legalità si parla di numeri e fatti . In allegato in esclusiva il documento di sostegno della società civile, oggi per la lista guidata da Luciano De Rosa un incontro con i cittadini sui numeri, il confronto con dati, documenti e fatti sull’operato, cosa ben difficile da vedersi in costa d’ Amalfi. La data scelta è la giornata della legalità. Domani comizi finali e poi il silenzio. Positanonews seguirà h 24 l’evoluzione del voto .

Questa amministrazione è sempre più convinta che i giovani siano la risorsa in più per puntare allo sviluppo dell’intera comunità e pertanto si intendono mettere in atto alcune specifiche iniziative:

• Forum dei giovani, che nelle nostre intenzioni era ed è lo strumento strategico per la programmazione e lo sviluppo delle politiche loro indirizzate: bisogna intenderlo non tanto come un organizzatore di eventi ma come luogo del pensiero e della progettazione su tutte le iniziative rivolte ai giovani, un luogo che sia prima di tutto il centro di un percorso formativo. Il Forum si svilupperà a stretto contatto con le altre organizzazioni del circondario, al fine di portare avanti iniziative per favorire la presentazione di progetti e l’accesso a bandi di finanziamento.

• Valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale tramite la creazione di percorsi guidati e la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni del territorio.

• Rete Wi-Fi: partecipazione al bando europeo WiFi4EU per ottenere un voucher da 15.000 euro per la creazione di hotspot Wi-fi in spazi pubblici (Piazza, spiaggia e casa della cultura o altri luoghi di interesse pubblico) e rendere gratuito l’accesso alla rete internet per cittadini e ospiti presenti sul territorio.

• Programmazione di eventi da realizzare attraverso fondi comunali, regionali ed Europei, quale il già avviato progetto “Stelle Divine”.

• Realizzazione di attività sportive impegnando fondi comunali.

• Impegno attivo dei giovani all’interno del nucleo comunale di Protezione Civile.

• Istituzione di un punto Informagiovani dove sarà possibile reperire informazioni e trovare assistenza sulle tematiche di interesse giovanile. L’obiettivo è quello di frenare la costante emigrazione delle nostre giovani generazioni e l’impoverimento del territorio.

È prioritario promuovere una forma di contrattualità tra le nuove generazioni e l’Amministrazione, chiamata ad investire sulle loro capacità e passioni. Per farlo c’è bisogno innanzitutto di accedere ai finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo (come “benessere giovani”).