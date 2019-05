Atrani De Rosa /Gambardella il dibattito suo social network

Atrani al voto quasi in silenzio. Una volta si andava nei bar, oggi ci sono i social network, come face book, da osservare, ma sono un iceberg, appare solo la punta. Così assist a favore di De Rosà “È una brava persona” e un “lui è di Atrani” con la replica “l’altro vive ad Amalfi ma è originario di Atrani” con una conclusione “il prossimo sindaco sarà in turista”.. Va bene, ma i programmi?