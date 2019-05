Atrani clima teso, ma nessuna lite ai comizi elettorali. Ecco come stanno le cose

Atrani, Costiera amalfitana . Nessuna lite per motivi politici e durante i comizi elettorali , Positanonews ha contattato le autorità che hanno riferito si di tensioni, ma si rientra nella normalità dell’agone politico. Scontri e veleni sui social network su Facebook, si evidenziano le accuse di Andrea Cretella, candidato di Gambardella con cui ha fatto alleanza anche con Proto. Da parte del sindaco uscente Luciano De Rosa nessun commento. Negli ultimi incontri molti i giovani che hanno partecipato alle sue iniziative .Nel suo gruppo forte il vicesindaco Siravo, forte anche della piena assoluzione dalle accuse fatte, Enza Gambardella sorella di Gino Gambardella storico candidato di Atrani contrapposto in passato a Pio Amedeo, alcuni giovani dinamici sostenuti anche da Stanislao Balzamo che ha voluto far crescere nuove forze nel paese, molto portato Criscuolo, poi Lauritano e Napoli. E’ abbastanza normale che in campagna elettorale ci siano tensioni, scontri, diverbi, ma la lite in questione ci hanno riferito fosse privata, in ogni caso non vi sono riscontri di liti ai comizi elettorali fra l’altro le piazze sono super coperte da telecamere e , a parte le parole, la campagna elettorale prosegue, a quanto ci risulta, regolarmente. Abbiamo proposto anche un faccia a faccia fra il sindaco e Gambardella come Positanonews , ma ora abbiamo avuto l’assenso solo dal sindaco De Rosa , precisiamo che abbiamo proposto tale confronto sui social e su internet senza contattare personalmente i candidati, confindando nel fatto che tutti fossero presenti su internet e quindi volendo potevano aderire. In ogni caso non possiamo che augurare un in bocca al lupo a tutti i contendenti e tanta serenità a tutti.

Amiamo Atrani , amiamo la Costiera amalfitana, si collabori insieme per il bene del territorio.

