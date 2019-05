Atrani: Attiva la nuova app MyAtrani per la comunicazione diretta dei cittadini con il comune

A partire dalla giornata di oggi i cittadini di Atrani potranno usufruire della App MyAtrani, scaricabile gratuitamente sia dai dispositivi IOS che Android e realizzata dagli esperti di G-Lab.

L’applicazione MyAtrani racchiude in un solo strumento tutto il mondo della Pubblica Amministrazione, dalle informazioni istituzionali e amministrative alle news ed eventi, dalla possibilità di geolocalizzare uffici comunali e punti di interesse alle curiosità di un territorio ricco di tradizioni ed eccellenze enogastronomiche. Tramite laApp i cittadini potranno quindi interagire con gli uffici comunali e ricevere tutte le informazioni di cui il cittadino necessita: orari, numeri di telefono, e-mail e tutti i contatti dell’area di interesse.

Oltre a un avanzato sistema di notifiche push è stata anche inserita la tecnologia della Realtà Aumentata in grado di arricchire i percorsi del territorio con i contenuti che si ricevono dall’ambiente circostante. L’App, ora in via di integrazione con l’inserimento di nuovi datie in fase di perfezionamento, incluso l’inserimento di altre lingue oltre l’italiano, sarà aggiornata costantemente trasformando l’informazione istituzionale e l’offerta del territorio in un semplice e immediato touch sullo schermo dello smartphone o del tablet.

L’App è lo strumento chiave per una comunicazione istituzionale immediata tra Cittadino e Comune, con lo scopo di avvicinare le persone e abbattere le barriere fisiche, laddove l’informazione bidirezionale diventa attore protagonista. Grazie alla realizzazione in linguaggio nativo per iOS & Android e a un’interfaccia grafica accattivante e completamente personalizzata, il Comune di Atrani diventa così sempre più social: i cittadini potranno esprimere gradimenti e condividere contenuti di loro interesse.

Nello specifico ’applicazione consente ai cittadini di:

Trovare facilmente gli orari e le informazioni utili degli uffici comunali, nonché di esplorare gli organi amministrativi.

Rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del Comune.

Ricezione di notifiche push per un’interazione immediata tra Comune e Cittadino.

Inviare segnalazioni e rimanere aggiornati circa lo stato di avanzamento.

Inclusione e vetrine digitali delle attività commerciali ed associazioni attive

Interagire con i calendari di raccolta differenziata

Ricevere le comunicazioni di Allerta Meteo direttamente dalla sede operativa della Protezione Civile

Grazie alla bacheca lavoro possono trovare tutti gli annunci di lavoro presenti sul web geo localizzati nel Comune con possibilità di ampliare il raggio di ricerca

Rispondere ai Sondaggi proposti dall’Amministrazione Comunale allo scopo di far partecipare la Cittadinanza.

Scaricare MyAtrani è facilissimo: basta aprire “PlayStore” dai dipositivi Android o “AppStore” dai dispositivi iOS, nella sezione di ricerca digitare “MyAtrani”, cliccare quindi sul bottone “installa”. Al termine del download cliccare sul tasto “apri” per accedere all’applicazione e attivare il servizio di notifica. L’accesso può essere effettuato procedendo con il login MyCity, con Facebook oppure continuare come utente ospite cliccando “Prosegui senza effettuare l’accesso”. Ricorda che tutte le operazioni di comunicazione con il Comune richiedono l’accesso.