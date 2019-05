In arrivo zip line in Costiera Amalfitana: un’esperienza sensazionale per numerosi turisti

Giovedì 23 maggio 2019 si terrà la presentazione della nuova zip line, installata tra Furore e Conca dei Marini, per sorvolare la costiera amalfitana. Si tratta di un’iniziativa estremamente affascinante che, con l’arrivo della stagione estiva, attirerà numerosi turisti che si vorranno cimentare in questa nuova esperienza, oltrepassando i borghi di uno dei posti più belli d’Italia.

La zip line, utilizzando un grosso cavo d’acciaio per il trasporto di persone da un punto ad un altro, concederà di sentire l’ebrezza del volo dell’angelo tra i luoghi più belli della Costiera Amalfitana. L’emozionante volo partirà dalla località di Schiato fino a Punta Tavola. Coloro che si cimenteranno nel volo, potranno scivolare sul grosso cavo d’acciaio, saldato ad un sistema a puleggia, ammirando le bellezze della costiera e sorvolando il caratteristico Fiordo di Furore.

L’impianto, unico nel suo genere, è realizzato con Finanza di Progetto in Costa d’Amalfi. La zip line, infatti, sembra essere un’ulteriore ingegno per trasformare le problematiche delle montagne in risorsa, attraverso la creazione di un laboratorio produttivo nella aree collinari e montane. La Zip Line, amplierà ancora di più il mercato turistico internazionale in costiera, integrando il climbing, eccezionali arrampicate sui costoni rocciosi di Pizzocorvo. Oppure, il trekking e il trail per i sentieri delle pietraie, il bungie jumping sul ponte del Fiordo di Furore. E ancora, il diving, per alcuni sconvolgenti e per altri emozionanti tuffi dalle altezze sempre del Fiordo, che si tengono con la manifestazione internazionale del MarMeeting.