APD Carotenuto Sant’Agnello, le Under 16 sono campionesse regionali

L’APD Carotenuto Sant’Agnello raggiunge uno storico traguardo con la squadra femminile, nell’ambito del campionato CSI (Centro Sportivo Italiano). Una grande vittoria sportiva e sociale corona la realtà santanellese, per la gioia di tifosi, le famiglie delle giovanissimi atlete e i dirigenti di questo ambizioso movimento sportivo.

Pina Iaccarino, compagna del Presidente del Carotenuto Francesco Carotenuto, sta investendo in questi anni con grande passione sulle formazioni giovanili, che stanno diventando sempre più competitive, garantendo divertimento assoluto nella pratica sportiva: un valore assoluto, che è una grande vittoria, che si aggiunge al traguardo della poule scudetto nel campionato CSI.

Le ragazze dell’Under 16 hanno raggiunto il successo a Cava de’ Tirreni, sconfiggendo per 3-1 le pari d’età cavesi, dopo un match che non ha risparmiato emozioni. Questi sono i nomi delle campionesse guidate dai coach Alfonso Arpino e Luigi Parlato, che hanno staccato il pass per la fase nazionale della competizione:

Il capitano Giulia Coppola, Raffaella Fattorusso, Francesca Di Nola, Marianna Gargiulo, Agata Scarpati, Giovanna Maresca, Dana Maresca, Federico De Riso, Marianna Mercurio, Alessia Staiano, Martina Scala e Federica Castellano.

Questo grande gruppo, affiatato e innamorato del volley, amalgamato ad arte dalla guida tecnica, approderà a Cesenatico per giocarsi il tricolore nelle fasi nazionali in programma dal 29 giugno al 3 luglio.